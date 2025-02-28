Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Угрозы и упреки в прямом эфире: о чем поспорили Трамп, Зеленский и Вэнс перед журналистами

28 февраля 2025, 19:30

Угрозы и упреки в прямом эфире: о чем поспорили Трамп, Зеленский и Вэнс перед журналистами

Угрозы и упреки в прямом эфире: о чем поспорили Трамп, Зеленский и Вэнс перед журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.

«Мы можем обсуждать это бесконечно, но так не работает. У нас уже был подобный опыт, и он не принес результата. Путин 25 раз нарушил перемирие. Это было не во время вашего правления, а при других президентах, но он тогда уже был у власти. Именно поэтому мы никогда не примем прекращение огня», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украине необходимы гарантии безопасности, особенно в сфере противовоздушной обороны.

«Мы имели множество разговоров с Путиным. Мы даже подписали, я как новый президент в 2019 году подписал соглашение, а Микрон и Меркель подтвердили прекращение огня. Меня все убеждали. Что никто дальше не пойдет. Мы подписали газовый контракт. Он (Путин, — ред.) сломал наше соглашение, не обменивался пленными. О какой дипломатии может идти речь? О чем вы говорите?», — заявил Зеленский.

«Я говорю о дипломатии, которая не позволила разрушить страну», — ответил Вэнс.

«Вас отгораживает океан. Но вы почувствуете, что это», — парировал Зеленский, указывая, что с Россией невозможно договориться.

«Не надо нам говорить, что мы почувствуем. Мы пытаемся развязать вашу проблему. Не надо нужно накидывать свои позиции», — ответил Трамп.

Президент США, отвечая на вопрос о своем стремлении к миру, заявил: «Я делаю это, чтобы спасти жизни, я — за Америку». Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта связано не только с безопасностью, но и с оптимизацией финансовых затрат.

На реплику Зеленского о том, что Украина сдерживает Россию с 2014 года и есть риск, что Москва обманет Вашингтон, Трамп заявил:

«Мы на грани Третьей мировой. Вы не можете с этим играться. Вы проявляете неуважение к нашей стране».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о нехватке мужчин в Украине, которые бы могли отражать российскую агрессию. Так он указал Офису президента, что Украина — в «невыигрышном положении». В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил ему лично приехать и убедиться в ситуации на месте.

Во время обсуждения Трамп обратился к Зеленскому, отметив: «Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать, потому что вы не в состоянии диктовать это точно. Вы не в состоянии диктовать, что мы будем чувствовать».

Президент США также подчеркнул: «Если бы не наше оружие, эта война сразу закончилась бы».

На это Зеленский парировал: «За три дня, я слышал это уже от Путина. Теперь уже за две недели».

Трамп продолжил, заявив, что «или мы заключаем соглашение, или вы выходите. Я понимаю, что это будет тяжело. Вы не имеете на руках карт. Когда мы подпишем соглашение — будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность».

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский Джей Ди Вэнс

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
14:38
Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
13:06
ВСУ атаковали важные объекты РФ и склад хранения боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
11:53
В Лисичанске оккупанты попытались подать воду: в городе ряд порывов и замерзли трубы – ОВА
10:41
ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе: в «АТЕШ» рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Россия предложила США потенциальное соглашение. Удар по Константиновке
16:28
Бывшего судью из Новоазовска приговорили к 15 годам лишения свободы
16:00
Пропаганда под видом игры: донецким школьникам дали пострелять по чучелам с лицами западных политиков
15:49
В Мариуполе российские захватчики вернули название улицы Азовстальской
13:46
Россия создала новый фильтрационный лагерь на оккупированной территории
13:37
Дрон повредил радиолокационную станцию ПВО РФ в оккупированном Крыму
13:17
Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
09:33
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам, залегающих в Донецкой и Запорожской областях
22:00
Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз
11:33
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: Обстрел Славянска. Первый день форума «Украина: 2025 год»
16:45
Войска РФ вернулись к декабрьским темпам продвижения в Украине
14:14
В оккупированном Мариуполе вода будет подаваться шесть часов в сутки
все новости
22:00
Трамп отказался от переговоров с Зеленским после перепалки
21:50
Снайдер: Идея мира Трампа была лишь предлогом для отношений с РФ
21:31
Зеленский поблагодарил США и Трампа после срыва соглашения о недрах и спора в Белом доме
20:44
Китай пригрозил США мерами из-за новых пошлин Трампа
20:30
Трамп: Зеленский не готов к миру и использует США для преимущества
19:50
Олланд: Трамп больше не союзник Европы
19:30
Угрозы и упреки в прямом эфире: о чем поспорили Трамп, Зеленский и Вэнс перед журналистами
19:24
Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ
19:00
Украина нуждается в ПВО: Зеленский обратился к Трампу в Белом доме
18:51
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме
18:40
Зеленский встретился с сенаторами США перед визитом в Белый дом
18:31
В Краматорске спасатели предотвратили наводнение
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
17:24
Украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области
17:17
Пограничники уничтожили экскаватор оккупантов
17:12
ВСУ уничтожили технику, которую российские войска использовали для штурмов на Новопавловском направлении
17:07
На Николаевщине пожар после удара РФ: спасатели ликвидировали огонь
16:56
Россия из-за неудач под Покровском усиливает давление на Новопавловском направлении – ВСУ
16:53
Саммит с участием Зеленского и европейских лидеров пройдет в Лондоне 2 марта
все новости
ВИДЕО
Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи. Фото: кадр из видео Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ
28 февраля, 19:24
Удар по позициям ФСБ в Брянской области РФ произошел 27 февраля. Фото: Генштаб Украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области
28 февраля, 17:24
Уничтоженная российская техника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили технику, которую российские войска использовали для штурмов на Новопавловском направлении
28 февраля, 17:12
Последствия обстрела здания «Донецкоблгаза» в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Обстрел Константиновки: россияне ударили по зданию «Донецкоблгаза»
28 февраля, 16:28
В Херсоне восстановили теплосеть. Фото: кадр из видео В Херсоне восстановили теплосеть, поврежденную обстрелами РФ
28 февраля, 15:55
Подорванный автомобиль сотрудника ФСБ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
28 февраля, 14:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор