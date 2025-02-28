Угрозы и упреки в прямом эфире: о чем поспорили Трамп, Зеленский и Вэнс перед журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.



«Мы можем обсуждать это бесконечно, но так не работает. У нас уже был подобный опыт, и он не принес результата. Путин 25 раз нарушил перемирие. Это было не во время вашего правления, а при других президентах, но он тогда уже был у власти. Именно поэтому мы никогда не примем прекращение огня», — подчеркнул Зеленский.



Он также отметил, что Украине необходимы гарантии безопасности, особенно в сфере противовоздушной обороны.



«Мы имели множество разговоров с Путиным. Мы даже подписали, я как новый президент в 2019 году подписал соглашение, а Микрон и Меркель подтвердили прекращение огня. Меня все убеждали. Что никто дальше не пойдет. Мы подписали газовый контракт. Он (Путин, — ред.) сломал наше соглашение, не обменивался пленными. О какой дипломатии может идти речь? О чем вы говорите?», — заявил Зеленский.



«Я говорю о дипломатии, которая не позволила разрушить страну», — ответил Вэнс.



«Вас отгораживает океан. Но вы почувствуете, что это», — парировал Зеленский, указывая, что с Россией невозможно договориться.



«Не надо нам говорить, что мы почувствуем. Мы пытаемся развязать вашу проблему. Не надо нужно накидывать свои позиции», — ответил Трамп.



Президент США, отвечая на вопрос о своем стремлении к миру, заявил: «Я делаю это, чтобы спасти жизни, я — за Америку». Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта связано не только с безопасностью, но и с оптимизацией финансовых затрат.



На реплику Зеленского о том, что Украина сдерживает Россию с 2014 года и есть риск, что Москва обманет Вашингтон, Трамп заявил:



«Мы на грани Третьей мировой. Вы не можете с этим играться. Вы проявляете неуважение к нашей стране».



Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о нехватке мужчин в Украине, которые бы могли отражать российскую агрессию. Так он указал Офису президента, что Украина — в «невыигрышном положении». В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил ему лично приехать и убедиться в ситуации на месте.



Во время обсуждения Трамп обратился к Зеленскому, отметив: «Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать, потому что вы не в состоянии диктовать это точно. Вы не в состоянии диктовать, что мы будем чувствовать».



Президент США также подчеркнул: «Если бы не наше оружие, эта война сразу закончилась бы».



На это Зеленский парировал: «За три дня, я слышал это уже от Путина. Теперь уже за две недели».



Трамп продолжил, заявив, что «или мы заключаем соглашение, или вы выходите. Я понимаю, что это будет тяжело. Вы не имеете на руках карт. Когда мы подпишем соглашение — будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность».