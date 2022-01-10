Столтенберг заверил, что НАТО не пойдет на уступки России по членству Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не намерен идти на компромиссы с Россией по поводу вопроса членства Украины. Такое заявление было сделано накануне заседания комисии Украина-НАТО, которое сегодня проходит в Брюсселе.



Столтенберг повторил, что Альянс не единожды озвучивал заявления о неприемлемости компромиссов по поводу права любого европейского государства делать выбор собственного пути. Это касается и договоренностей по безопасности, частью которых та или иная страна хочет быть. В связи с этим фундаментальным было названо ненарушение данного принципа.



По заверениям генсека блока, лишь у Украины и 30 союзников Альянса имеется право принять решение, когда именно страна будет готова к членству в НАТО. Также он уточнил, что Альянсом сохраняется приверженность решению, которое было принято в ходе Бухарестского саммита в 2008 году. В нем, в частности, говорилось, что у Украины есть возможность в будущем вступить в НАТО.



«Приверженность данному решению сохраняется, Украине оказывается помощь в продвижении к членству путем имплементации реформ», — подчеркнул Столтенберг.

После того как Москва выдвинула «гарантии безопасности» и требования нерасширения НАТО на восток, генсек Альянса созвал проведение Совета Россия-НАТО. Заседание планируют провести 12 января.



Столтенберг заявил о готовности НАТО к новому вооруженному конфликту в Европе, если переговоры с Россией будут провалены.