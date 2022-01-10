Генсек НАТО готов к новому вооруженному конфликту в случае провала переговоров с Москвой

В Североатлантическом альянсе готовы к возможному новому вооруженному конфликту на европейском континенте. Такое заявление было сделано генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в интервью Financial Times.



Он подчеркнул, что это может произойти в случае безрезультативных переговоров с Россией. Столтенберг поделился надеждой, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическим путем, но риск конфликта все же существует.



Генсек Альянса уточнил, что ему известна история России, которая в течение веков конфликтовала со странами-соседями. Однако у РФ имеется альтернатива в виде сотрудничества и работы с НАТО, считает он.



«Риск конфликта по-прежнему сохраняется. Действия блока сдерживающего характера вызывают доверие. Следует надеяться и продолжать усердную работу на лучшее, однако при этом не терять готовности к худшему варианту развития ситуации», — заявил Столтенберг.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен поделился мнением о сложности в достижении прогресса в начавшихся российско-американских переговорах. Причиной этого была названа агрессивная политика Москвы в отношении Киева. По прогнозам Блинкена, не стоит ожидать прорывов на переговорах, потому что каждая сторона будет озвучивать собственные озабоченности.



Предварительные переговоры российской и американской делегаций состоялись вчера в Женеве. Основная часть дискуссии пройдет в понедельник, 10 января. Кроме того, обсуждение некоторых проблем состоится 12 января в рамках заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января — на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене.