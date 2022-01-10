В Украине подросткам будут выплачивать тысячу за вакцинацию от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить программу выплаты 1 тыс. гривен подросткам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Президент Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. гривен в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19», — говорится в сообщении.



Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал участников совещания, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. гривен помощи от государства в рамках программы «єПідтримка».



По его словам, помощь выплачивают восемь банков-партнеров, на соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд. гривен.



В рамках программы украинцы уже потратили 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств, кино — 29%, ж/д билеты — 13%, театры — 12%, спортклубы — 7,5% и т.д.

В рамках программы «єПідтримка» каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет потратить 1 тысячу гривен на абонемент в спортзал, железнодорожные и авиабилеты, посещение культурных учреждений, а также на покупку книг. Тысячу нужно потратить в течение четырех месяцев с момента зачисления.



Подробнее о том, как получить тысячу гривен, можно узнать здесь.