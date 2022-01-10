Менее двух тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 9 января, в Украине выявили 1 969 случаев заражения коронавирусом, что на 841 случай меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 3 517 пациентов, умерли 86 человек. Вчера госпитализировали 1 064 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 704 442 человека. Из них выздоровели 3 514 786 пациентов, а умерли 97 325 человек.



Вчера вакцинировались 20 376 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 813 186 человек, из них получили первую дозу — 14 813 184 человека, получили две дозы — 13 980 473 человека. Получили дополнительную дозу — 6 224 человека, бустерную дозу — 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.

В Украине ввели бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет. Ранее бустерную дозу в могли получить медицинские работники и сотрудники интернатов.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.