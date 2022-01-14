Янукович снова в суде оспаривает свой статус – не хочет лишаться президентского звания

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал еще один иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) в связи с лишением его звания президента. Об этом сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.



Янукович требует признать, что у Верховной Рады нет полномочий лишать звания президента Украины, кроме как путем импичмента.



По ее словам, ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.



«То есть, решение суда по этому иску может быть принято практически в любой момент», – отметила представительница парламента в Конституционном суде.



Она также напомнила, что Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины. Парламент принял закон, однако его конституционность обжаловалась. Конституционный суд в декабре 2019 года закрыл производство, отметив, что этот спор носит политический, а не правовой характер, а потому не подсуден.



В декабре 2021 года Янукович обратился в ОАСК с иском к Верховной Раде, и суд открыл производство по иску в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.