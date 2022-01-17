Отремонтирован водопровод в «серой зоне», который снабжает Торецк водой

Ремонт водопровода. Фото: Торецкая ВГА

Ремонтные работы на водопроводе «Горловка-Торецк» завершены, фильтровальная станция вновь работает. Сегодня, 17 января, водоснабжение в Торецке будет постепенно восстановлено.



В Торецкой военно-гражданской администрации сообщили, что в настоящее время началась подача и раскачка воды на город.



Однако до полного восстановления водоснабжения во всех городских районах утвержден график подвоза и раздачи воды на 17 января. С ним можно ознакомиться здесь.



Большая часть города Торецка Донецкой области три недели находилась без централизованного водоснабжения из-за прорыва на водопроводе «Горловка-Торецк», который случился в «серой зоне».