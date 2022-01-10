Часть Торецка третью неделю остается без воды из-за аварии в «серой» зоне

Значительная часть прифронтового города Торецк в Донецкой области третью неделю остается без централизованного водоснабжения из-за прорыва на водопроводе «Горловка — Торецк», который произошел в «серой» зоне.



В Торецкой военно-гражданской администрации отметили, что в город поступает 8 тысяч кубометров воды в сутки при необходимых 14 тысячах кубометрах для прокачки всех районов города.



Как и прежде, начало ремонта в «серой» зоне зависит от подтверждения режима «тишины» со стороны неподконтрольной Украине стороны. Гарантии безопасности до сих пор не предоставлены, уточнили в администрации Торецка.



В городе продолжает действовать график подвоза и прокачки воды. С ним можно ознакомиться здесь.