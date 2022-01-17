Кулеба заверил, что Украина не планировала и не планирует наступления на Донбассе

В планах Украины нет места никаким наступательным действиям на востоке Украины. Совместно с международными партнерами украинские власти заняты последовательным поиском дипломатических путей урегулирования кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.



«Украина никогда не планировала и в настоящее время не планирует проведение наступательных действий на Донбассе», — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе интервью французскому изданию Le Figaro.



Более того, минувший 2021 год был проведен Украиной с посредниками в лице Франции и Германии «в поисках политических и дипломатических решений на основе Минских соглашений», подчеркнул он.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью заявил, что Москва «защитит» владельцев российских паспортов, которые проживают в ОРДЛО. По его мнению, Киев воспринимает поддержку со стороны Запада «как карт-бланш на проведение силовой операции».