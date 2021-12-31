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Лавров пригрозил Украине «адекватным ответом» по Донбассу

31 декабря 2021, 10:32

Лавров пригрозил Украине «адекватным ответом» по Донбассу

Министр иностранных дел РФ Серей Лавров заявил, что Москва предпримет все меры для «защиты» владельцев российских паспортов, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

Российская сторона продолжает вести риторику касательно якобы подготовки Украиной военного сценария возвращения Донбасса, несмотря на неоднократные опровержения со стороны официальных лиц из Киева. Так, Лавров заявил, что украинская сторона воспринимает поддержку западных партнеров «как карт-бланш на проведение силовой операции».

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», — сказал Лавров, добавив, что «на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ».

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