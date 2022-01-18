Госсекретарь США Энтони Блинкен будет находиться завтра, 19 января, с официальным визитом в Киеве, сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.



Пока неизвестно, из чего именно будет состоять повестка дня. Но скорее всего, на обсуждение будут вынесены вопросы безопасности Украины в связи с наращиванием российских войск поблизости украинских границ, а также меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и вооружения, введение санкций в отношении РФ в случае масштабного вторжения в Украину.



По данным источника «Интерфакс-Украина» в Офисе президента, Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.



Блинкен в недавнем интервью заявил, что Вашингтон не ожидал серьезного прорыва в переговорах с Москвой. При этом он уточнил, что проведенные на прошлой неделе встречи в формате Россия-НАТО нельзя считать настоящим переговорным процессом.