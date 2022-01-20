В «ЛНР» назвали количество вакцинированных от коронавируса

Более 220 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Луганской области вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщила заместительница главного врача «Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции» Елена Андреенкова.



«Сейчас очень активно идет иммунизация, цифры каждый день растут. Уже более 220 тысяч [человек] иммунизировано в лечебных учреждениях», — сказала она в эфире сепаратистского телеканала «Луганск 24».



По словам Андреенковой, на подконтрольной группировке «ЛНР» территории медики пока не фиксировали заболеваний новым штаммом коронавируса «омикрон».



В целом, описывая ситуацию с ковидом в ОРЛО, она отметила, что с конца прошлого регистрируется спад заболеваемости. «Но по опыту, по наблюдениям и по сведениям из Российской Федерации, мы должны быть готовы к тому, что количество заболевших будет резко увеличиваться и понадобится специфическая медицинская помощь», — подчеркнула Андреенкова.

Вакцинация от коронавируса в ОРДЛО началась в феврале 2021 года, когда туда начали поставлять российскую вакцину.



По данным группировки «ДНР», на подконтрольной ей территории вакцинировались порядка 275 тысяч человек.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории. Недавно пункт вакцинации был открыть на КПВВ «Станица Луганская».