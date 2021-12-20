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«ДНР» заявила о вакцинации от COVID-19 более 275 тысяч жителей ОРДО

20 декабря 2021, 22:30

«ДНР» заявила о вакцинации от COVID-19 более 275 тысяч жителей ОРДО

Более 275 тысяч жителей отдельных районов Донецкой области прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР». 

По данным «минздрава», с начала пандемии проведено 304 903 исследования на COVID-19 различными методами, включая ПЦР-тесты. 

При этом на подконтрольной Украине части Донетчины вакцинированных от коронавируса почти вдвое больше.

Согласно статистике, которую приводит глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, по состоянию на 19 декабря две дозы вакцины от коронавируса получили 514 641 житель области.

Вакцинация в ОРДЛО началась с февраля 2021 года российской вакциной «Спутник V». С июля в Донецк и Луганск завозят вакцину «Спутник Light».

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

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