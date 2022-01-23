Боевики на Донбассе 7 раз нарушили перемирие — штаб ООС

Пророссийские боевики с начала текущих суток, 23 января, 7 раз нарушили условия режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как отметили в штабе, 6 обстрелов произошло из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.



В направлении Водяного незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем. Вблизи Попасной НВФ обстреляли из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, в районе Катериновки боевики открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, а неподалеку от Новозвановки произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет — подчеркнули в Штабе. Там добавили, что украинские военные для подавления огня боевиков открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

За сутки 22 января в результате обстрела пострадал украинский военнослужащий.



