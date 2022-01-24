МИД Украины прокомментировало решение Госдепа вывозить семьи дипломатов

В министерстве иностранных дел Украины приняли во внимание решение Госдепартамента США по поводу отъезда членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности покинуть страну на добровольной основе.



Об этом сообщает пресс-служба МИД.



«Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло», — приводятся слова спикера ведомства Олега Николенко.



При этом он уточнил, что угроза новых волн агрессии РФ остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у границы Украины началось еще в апреле прошлого года.



Николенко отметил, что принятое Госдепом решение не означает отъезд всех посольских сотрудников — посольство США продолжает работать, а у сотрудников остается право выехать, если они пожелают.



Также он призвал спокойно воспринимать тот факт, что гражданам США советуют регистрировать планы путешествий на сайте Госдепа. Спикер назвал это международной практикой, чтобы таким образом поддерживать связь со своими гражданами за границей. МИД Украины имеет аналогичную систему «ДРУГ».



По его словам, РФ делает все возможное для дестабилизации ситуации внутри Украины. В медиапространстве распространяется множество фейков и дезинформации для запугивания украинцев и иностранцев, подрыва экономической и финансовой стабильности. В данной ситуации крайне важно трезво оценивать риски, сохраняя спокойствие.



«Мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники», — резюмировал Николенко.





Госдепартамент США принял решение о сокращении численности своего посольства в Украине в связи с «военными угрозами» со стороны России и выезд госслужащих и обязательный выезд членов их семей.



В Евросоюзе не собираются эвакуировать семьи своих дипломатов, пока идут переговоры по безопасности с Россией. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.