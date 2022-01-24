Евросоюз не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины

Евросоюз не собирается вывозить семьи своих дипломатов, пока идут переговоры по безопасности с Россией. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, передает «Укринформ».



По его словам, в Евросоюзе решили не следовать действиям США, решившим дать разрешение на отъезд госслужащим и обязав их вывезти из Украины свои семьи.



«Государственный секретарь Блинкен объяснит причины такого решения. Мы не намерены делать такую же вещь, потому что не знаем ни о какой особой причине для этого. Но секретарь Блинкен проинформирует нас. И я не думаю, что мы должны драматизировать, поскольку переговоры продолжаются. Я не думаю, что мы должны покидать Украину. Но, возможно, Блинкен владеет большей информацией и поделится с нами», — отметил Боррель.

Госдепартамент США принял решение о сокращении численности своего посольства в Украине в связи с «военными угрозами» со стороны России и выезд госслужащих и обязательный выезд членов их семей. Об этом идет речь в сообщении дипредставительства.



Вчера, 23 января, Госдеп США разрешил добровольный отъезд нанятых сотрудников посольства в Киеве, а также дал указание по поводу отъезда членов их семей «в связи с угрозой военных действий со стороны России, которая сохраняется».