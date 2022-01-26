Встреча «нормандских советников» началась в Париже

Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата началась в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольстве РФ во Франции.



Украинскую делегацию на переговорах возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.



Ранее он выразил надежду, что на переговорах обсудят механизм верификации и контроля нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В конце прошлого года он предложил включить в этот механизм Францию и Германию.



По прибытию в Париж Ермак заявил, что «надеется на конструктивный диалог в интересах Украины».



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.