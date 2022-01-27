«ДНР» перевела на карантин более полусотни школ

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди учащихся школ на подконтрольной группировке «ДНР» территории за неделю вырос почти в два раза. Об этом сообщил «минздрав ДНР».



Самый высокий уровень заболеваемости ОРВИ выявлен среди школьников: рост в сравнении с предыдущей неделей в 1,9 раза, а в сравнении с аналогичным периодом 2021 года — 24,8%.



Из-за большого количества заболевших пришлось частично либо полностью приостановить учебный процесс в 57 общеобразовательных учреждениях: Донецк — 135 классов в 18 школах, Харцызск — 45 классов в 9 школах, Торез — 30 классов в 7 школах, Макеевка — 21 класс в 4 школах. В двух школах учебный процесс приостановлен полностью. Кроме того, учеба приостановлена в школах следующих населенных пунктов: Горловка, Енакиево, Снежное, Ждановка и Бойковский (Тельмановский) район.



В «Минздраве» призвали родителей с ответственностью относиться к здоровью детей, отметив, что симптомы штамма «Омикрон» похожи на ОРВИ.