«ЛНР» сообщила о 126 новых случаях COVID-19

За минувшие сутки, 27 января, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 126 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 53 пациентов, умер от осложнений один ранее заболевший.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 22 519 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 18 764 человек, а 3159 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.