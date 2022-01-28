До конца февраля подразделения теробороны Украины хотят укомплектовать на 70%

Уровень укомплектованности подразделений территориальной обороны во всех регионах Украины до конца февраля составит 70% и выше. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.



По его словам, сейчас подразделения теробороны в пограничных регионах укомплектованы штатом мирного времени на 70%. До конца февраля этот показатель и даже выше будет в подразделениях всех регионов.



Министр уточнил, что развертывание теробороны предполагает три условных этапа.



На первом этапе будет создано командно-управленческое ядро, состоящее из 10 000 профессиональных военных.



На втором создается штат особого периода численностью примерно 130 000 человек.



«Это гражданские лица, которые пройдут отбор и подпишут контракт о службе в резерве теробороны. Государство закрепит за ними оружие, а также будет проводить обучение», — пояснил Резников, уточнив, что работа в этом направлении уже ведется.



Что касается третьего компонента, то он представляет собой добровольческие формирования территориальных громад. Их могут создать в небольших населенных пунктах только в случае, если с такой инициативой выступит командование сил теробороны, а главнокомандующий ВСУ примет соответствующее решение, отметил Резников.

Руководители областных, районных госадминистраций и городские головы в четырех регионах будут привлечены к учениям Сил территориальной обороны, сообщил министр обороны Алексей Резников на заседании правительства.



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