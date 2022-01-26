Тероборона: Резников пообещал научить местную власть взаимодействовать с ВСУ

Руководители областных, районных госадминистраций и городские головы в четырех регионах будут привлечены к учениям Сил территориальной обороны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на заседании правительства.



Он уточнил, что в запланированных на февраль учений по региональному принципу примут участие и руководители органов местной власти и самоуправления, чтобы таким образом отработать взаимодействие.



«Мы соберем четыре региона по очереди — север, восток, юг и запад. Будем обучать руководителей областных, районных администраций, а также городских голов, где будут развернуты батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с армией», — пояснил Резников.

Кабмин обнародовал постановление об утверждении положения о добровольческих формированиях территориальных громад.



Силы теробороны в приграничных областях с 15 января должны начать получать оружие. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

В условиях продолжающейся войны готовность и умение каждого украинца сопротивляться является важным фактором сдерживания российской агрессии. Об этом заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.