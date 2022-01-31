Польша готова передать Украине оборонительное вооружение

Власть Польши приняла решение о передаче Украине оборонительного вооружения. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает Polsat News.



«Принято решение о передаче украинской стороне боеприпасов оборонительного характера для защиты, а не наступательных действий. Данное решение сейчас реализует министр национальной обороны», — сообщил он.



Солох отметил, что президент Польши Анджей Дуда поддержал передачу вооружения после проведенных консультаций со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.



Отвечая на вопрос, предназначено ли передаваемое Киеву вооружение для противовоздушной обороны, Солох сказал «да». При этом он уточнил, что детали будут обнародованы позже министерством национальной безопасности.



По словам главы Бюро, Польша поставит «в течение нескольких дней» Украине вооружение, которое Киев сможет выбрать из предложенного списка.

«Мы сделали предложение украинской стороне и теперь ждем ответа», — уточнил он.



Кроме того, Солох добавил, что Польша предоставит Украине и гуманитарную помощь: средства, необходимые для эвакуации населения и системы охраны здоровья.

1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. Министр иностранных дел Польши и новый действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что сосредоточит свои усилия на мирном урегулировании конфликтов в регионе.