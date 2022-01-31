Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Польша готова передать Украине оборонительное вооружение

31 января 2022, 15:26

Польша готова передать Украине оборонительное вооружение

Власть Польши приняла решение о передаче Украине оборонительного вооружения. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, передает Polsat News.

«Принято решение о передаче украинской стороне боеприпасов оборонительного характера для защиты, а не наступательных действий. Данное решение сейчас реализует министр национальной обороны», — сообщил он.

Солох отметил, что президент Польши Анджей Дуда поддержал передачу вооружения после проведенных консультаций со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос, предназначено ли передаваемое Киеву вооружение для противовоздушной обороны, Солох сказал «да». При этом он уточнил, что детали будут обнародованы позже министерством национальной безопасности.

По словам главы Бюро, Польша поставит «в течение нескольких дней» Украине вооружение, которое Киев сможет выбрать из предложенного списка.
«Мы сделали предложение украинской стороне и теперь ждем ответа», — уточнил он.

Кроме того, Солох добавил, что Польша предоставит Украине и гуманитарную помощь: средства, необходимые для эвакуации населения и системы охраны здоровья.

1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. Министр иностранных дел Польши и новый действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что сосредоточит свои усилия на мирном урегулировании конфликтов в регионе.

Еще по теме

Прочее
Вооружение Анджей Дуда Польша-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:13
В ОРДЛО готовят списки призывников для отправки в российскую армию — правозащитник
22:00
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
20:59
Главные новости Донбасса за неделю
16:37
Для жителей ОРДЛО упростили порядок вступления в «Единую Россию»
13:14
«ДНР» в течение 8 лет игнорирует просьбы создать Общество слепых. Дончане обратились к депутату Госдумы РФ
09:37
МИД потребовал от Путина отменить решение о соцвыплатах жителям ОРДЛО
21:50
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
10:57
В Госдуме заявили, что жителей ОРДЛО с российскими паспортами могут призвать на службу в армию РФ
10:45
«ДНР» заявила о 786 новых случаях коронавируса за сутки
09:24
«ЛНР» сообщила о 82 заболевших коронавирусом за сутки
23:46
РФ усиливает группировку, Зеленского позвали в Москву. Главное
11:56
«ДНР»: почти 700 новых случаев COVID-19
10:58
Россия не будет признавать «Л-ДНР» в случае выполнения Минских соглашений Украиной, заявил Лавров
10:27
В Донецке проверяют сообщения о минировании девяти зданий, включая «министерства ДНР»
08:44
«ЛНР» сообщила о 126 новых случаях COVID-19
все новости
17:52
Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 18 февраля
17:27
Завербовала «ДНР»: СБУ поймала мужчину, который передавал данные об украинских военных разработках в Россию
17:25
Боевики дважды открывали огонь, потерь среди ВСУ нет
16:44
Зеленский пока не планирует в Пекин. В Кремле допускали, что там он встретится с Путиным
16:30
Пожары на Луганщине: Чиновникам ГСЧС и управления лесного хозяйства сообщено о подозрении
16:00
Тысяча за вакцинацию: В Кабмине раскрыли сроки действия программы
15:26
Польша готова передать Украине оборонительное вооружение
15:26
Боевики обстреляли окрестности Светлодарска, ранен местный житель
15:17
Кулеба о частичном отводе войск РФ от границы: Рано делать выводы
14:33
Стефанчук не назвал сроков внесения в Раду изменений в Конституцию в части децентрализации
14:04
Командира ДРГ боевиков заочно приговорили к 9 годам тюрьмы
13:44
Бизнес готовит план Б на случай вторжения РФ: Сколько компаний закроется
13:25
Потребности в мобилизации сейчас нет, заявил Резников
13:15
Песков не знает, когда Путин ответит на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности
12:46
Кулеба озвучил сроки, когда в Украину прибудут главы МИД Франции и Германии
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция