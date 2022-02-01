На энергонезависимость от РФ: Джонсон заявил о выделении Украине 88 миллионов фунтов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне своего визита в Киев заявил о выделении финансовой помощи Украине в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, сообщает ВВС.



Джонсон в ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что он найдет дипломатическое решение споров с Россией, чтобы «избежать дальнейшего кровопролития».



Вчера, 31 января, британское правительство заявило о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов (более 118 миллионов долларов), которые должны содействовать стабильному управлению и энергетической независимости Украины от РФ.



«Каждый украинец имеет право определять, как им управлять. Как друг и демократический партнер Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед теми, кто стремится его разрушить», — заявил Джонсон.



Кроме того, британский премьер не теряет надежды поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего запланированного визита в Москву.

Правительство Великобритании собирается заморозить активы российских компаний, которые связаны с Кремлем, а также запретить въезд в страны некоторым россиянам, если РФ совершит вторжение в Украину.