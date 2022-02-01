«ЛНР» переводит сорок школ на карантин

Со 2 февраля сорок школ подконтрольного группировке «ЛНР» Луганска перейдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся, сообщает «администрация города».



В результате уже завтра, 2 февраля, из 55 общеобразовательных учреждений Луганска 40 будут находиться на дистанционном обучении.

Так, на дистанционную форму обучения по 11 февраля (включительно) переводятся все классы гимназии иностранных языков № 7, специализированной школы № 21, средней общеобразовательной школы (СОШ) № 22, СОШ № 23, Луганские учебно-воспитательные комплексы (ЛУВК) №№ 31, 32 и «Новое поколение», СОШ № 55.



Также на дистанционный формат занятий перейдут учащиеся 1-4-х классов лингвистической гимназии № 36, учащиеся 5-11-х классов специализированной школы № 57, говорится в сообщении.



Ранее еще 8 луганских школ были переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди учащихся школ на подконтрольной группировке «ДНР» территории за неделю вырос почти в два раза. В связи с этим пришлось приостановить учебный процесс в 57 учебных заведениях.