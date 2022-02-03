Донетчина с понедельника может перейти в «красную» зону карантина

В Донецкой области выросли показатели заболеваемости коронавирусом. Уже с понедельника, 7 февраля, регион может перейти в «красную» зону эпидопасности. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминстрации Александр Педенко на брифинге в четверг.



«Донетчина, как и большинство областей, находится в оранжевом цвете. У нас уже превышены три показателя. Существуют риски, что уже с понедельника Донецкая область может перейти в "красную" зону эпидемической опасности», — сказал Педенко.



Он отметил, что сейчас все больше болеют дети. В данное время около 200 детей с COVID-19 и с подозрением на эту болезнь находятся в стационарах больниц области.



«Койки загружены на 30% от тех коек, которые выделены. Происходят определенные изменения: перепрофилирование взрослых коек в детские. На сегодняшний день в стационарах, оказывающих помощь детям с COVID-19, находится 198 детей. Всего в стационарах находится 1017 человек с диагнозом COVID-19 и 179 — с подозрением на эту болезнь», — сказал представитель облздрава.



Александр Педенко напомнил, что вакцинация позволяет избежать тяжелого течения болезни и госпитализации. На сегодняшний день полный курс прививки в Донецкой области имеют 606 541 человек, то есть 33,3% населения области.