Украина втрое увеличит набор на курсы для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

В 2022 году число мест на подготовительных курсах для поступления в украинские вузы молодежи из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма будет в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает «Укринформ».



В Минреинтеграции отметили, что планируется привлечь к бесплатному обучению на реинтеграционных курсах ориентировочно 600 человек, которые в 2021-2022 учебных годах завершили получение полного общего среднего образования. На эти цели в государственном бюджете предусмотрено 93,78 млн гривен.



По данным Минреинтеграции, результатом проведения подготовительных курсов для 199 абитуриентов с временно оккупированных территорий в прошлом году стало то, что 99% участников поступили в украинские вузы.



«По информации заведений высшего образования, на базе которых проходили реинтеграционные курсы, 99% лиц, прошедших обучение на реинтеграционных курсах в 2021 году, поступили в заведения высшего образования на подконтрольных правительству Украины территориях», — отмечают в министерстве.

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