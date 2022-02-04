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На Донетчине за сутки еще 1 817 заболевших COVID-19

04 февраля 2022, 09:15

На Донетчине за сутки еще 1 817 заболевших COVID-19

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 817 новых случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От осложнений вследствие заболевания умерли еще 12 пациентов, а выздоровели 481.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 187 397 человек. Из них 166 935 пациентов выздоровели, 5 345 — умерли.

По информации Минздрава, за среду, 3 февраля, в Украине выявили 43 778 случаев заражения коронавирусом, что на 4 158 случаев больше, чем днем ранее.

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