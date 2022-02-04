Новый максимум: В Украине за сутки выявлено почти 44 000 новых случаев COVID-19

За среду, 3 февраля, в Украине выявили 43 778 случаев заражения коронавирусом, что на 4 158 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 9 497 пациентов, умерли 174 человека. Вчера госпитализировали 4 328 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 213 675 человек. Из них выздоровели 3 660 351 пациент, а умерли 100 983 человека.



Вчера вакцинировались 73 195 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 420 207 человек, из них получили первую дозу — 15 420 205 человек, получили две дозы — 14 728 642 человека. Получили дополнительную дозу — 19 423 человек, бустерную дозу — 421 057 человек. В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.

Украине началась новая вспышка COVID-19.



В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.