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Сутки на Донбассе: Возле Песок и Водяного боевики стреляли из гранатометов

Обновлено
07 февраля 2022, 08:08

Сутки на Донбассе: Возле Песок и Водяного боевики стреляли из гранатометов

За минувшие сутки, 6 февраля, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.

Боевики вели обстрелы в направлении Водяного Донецкой области, применяя ручные противотанковые гранатометы.

Поблизости Песок они стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Верхнеторецкое (северное) – Верхнеторецкое (южное), Водяное – Ленинское, Пески – Веселое, Ломакино – Коминтерново, Марьинка – Донецк. Подчеркивается, что в результате снайперского огня погиб «военнослужащий ДНР».

Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 7 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.

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ситуация на фронте Штаб ООС режим прекращения огня

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