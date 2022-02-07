Сутки на Донбассе: Возле Песок и Водяного боевики стреляли из гранатометов

За минувшие сутки, 6 февраля, незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики вели обстрелы в направлении Водяного Донецкой области, применяя ручные противотанковые гранатометы.



Поблизости Песок они стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Верхнеторецкое (северное) – Верхнеторецкое (южное), Водяное – Ленинское, Пески – Веселое, Ломакино – Коминтерново, Марьинка – Донецк. Подчеркивается, что в результате снайперского огня погиб «военнослужащий ДНР».



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 7 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.