На Луганщине за сутки выявили 727 заболевших COVID-19. Умерли 7 человек

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 727 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли семеро больных, среди них — 19-летняя девушка. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 159 человек, умерли от осложнений заболевания 7 человек — 73-летний мужчина из Лисичанска, 75-летний мужчина и 19-, 90-летние женщины из Северодонецка, 64-летняя женщина из Белокуракинского района, 86-летний мужчина и 71-летняя женщина из Старобельского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 70213 жителей области. Из них выздоровели — 58 937 человек, умерли — 2 300 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1 163 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 64,1 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за понедельник, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 случая заражения коронавирусом, что на 10 975 случаев больше, чем днем ранее.