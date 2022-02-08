Зеленский пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет

Вакцинированные от коронавируса украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон, а к нему и льготный тариф. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Diia Summit.



Он отметил, что сейчас далеко не у всех украинцев, особенно старшего возраста, имеются смартфоны и не многие из них умеют пользоваться интернетом. Для этого два года назад были запущены курсы цифровой грамотности для пожилых людей.



«Весной мы запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — заявил президент.



Также Зеленский предложил всем желающим пройти опрос в мобильном приложении «Дія», чтобы выбрать название для программы по раздаче смартфонов пожилым людям. Предложенные варианты: «Бабусяфон», «Єдідусь, Єбабуся», «Єсмартфон».

В Украине с 19 декабря 2021 года действует программа «єПідтримка», которая предусматривает выплату 1 тысячи гривен вакцинированным украинцам.



Кабмин расширил программу «єПідтримка», в рамках которой вакцинированные украинцы могут получить 1000 гривен, на лиц старше 60 лет, а также позволил приобретать на эти деньги лекарства.