Макрон заявил, что в ТКГ внесут прояснения по реализации Минских соглашений

В ближайшее время в рамках Трехсторонней контактной группы может быть выработано общее понимание комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 8 февраля.



Он заявил, что в Минские соглашения необходимо внести «определенные прояснения», чтобы в первую очередь снизить уровень эскалации, а также способствовать реализации договоренностей. Макрон отметил, что об этом он говорил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также обсудит с Владимиром Зеленским.



«После обсуждения этих вопросов на ТКГ, возможно, мы сможем вернуться и способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены, чтобы прояснения были внесены в ближайшие недели, чтобы они могли снять разночтения и главное способствовали возобновлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя и снять эскалацию», — сказал французский лидер.

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Макрон отметил, что приверженность Минским соглашениям выразили и президент России, и президент Украины.



«В ходе наших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным вчера я поднимал вопрос выполнения условий Минских соглашений, и была выражена соответствующая приверженность с его стороны. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что в ходе наших переговоров только что вы совершенно четко подтвердили желание выполнять эти соглашения, — сказал Макрон, обращаясь к Зеленскому.



По словам французского лидера, только такая обоюдная приверженность позволит выйти на путь мирного урегулирования. «На основе такой двойной приверженности, выраженной с российской и украинской стороны, у нас теперь есть возможность добиться прогресса на переговорах», — подчеркнул он.