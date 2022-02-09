Спецпредставитель ОБСЕ рассказал об итогах заседания ТКГ

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен подвел итоги очередных встреч ТКГ и ее рабочих групп. Его заявление опубликовано на сайте ОБСЕ в среду.



«Заседание ТКГ проходило на фоне международных мероприятий и встреч на высоком уровне, включая визит в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау с 9 по 11 февраля», — отметил Киннунен.



По его словам, политическая рабочая группа обсудила ряд существенных, содержательных вопросов, связанных с политическим урегулированием конфликта.



«Меня опечалило известие о первой жертве среди гражданского населения в этом году, о которой сообщила СММ в рабочей группе по безопасности. Что касается самой Миссии, то тенденция к усилению ограничений ее деятельности сохраняется. Возможность Миссии предоставлять объективную информацию способствует нашим обсуждениям, а также составляет фактическую основу нашей работы», — отметил посол.



Он также сообщил, что в рамках гуманитарной рабочей группы участники обсудили открытие двух новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье Луганской области, ослабление ограничений, связанных с пандемией COVID-19, с целью способствовать свободному перемещению населения через линию соприкосновения. Обсуждалась также тема освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.



«Экономическая рабочая группа рассмотрела вопросы, связанные с водоснабжением и окружающей средой, в том числе экологические риски, связанные с затоплением шахт вдоль линии соприкосновения», — добавил спецпредставитель ОБСЕ.

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