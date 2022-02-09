Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 февраля: Правила на въезд и выезд

09 февраля 2022, 21:58

«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 февраля: Правила на въезд и выезд

В пятницу, 11 февраля, группировка «ДНР» разблокирует движение через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Он находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда из подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Людям с регистрацией ОРДО необходимо получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

Для въезда необходимо обязательно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО на КППВ «Еленовка» нужно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. В случае отказа от прохождения обследования экспресс-тестом, нужно заполнить бланк-согласие на направление в больничный стационар для проведения обследования. При положительном результате теста — человека направят в больничный стационар на обсервацию.

При въезде на подконтрольную украинской власти территорию пересекающим КПВВ больше не нужно устанавливать приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Вместо этого нужно пройти бесплатное тестирование на коронавирус. 

Если у человека будет позитивный результат теста, то у него будет выбор: отправиться на обсервацию, которая продлится до 10 дней, или вернуться в место, откуда он пересекал КПВВ.

Беспрепятственно могут пересечь КПВВ люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена в перечень ВОЗ.

Читайте также:

Требуют прямых контактов врачей: «Л-ДНР» придумали новый повод не открывать КПВВ 

Еще по теме

Прочее
КПВВ Ситуация на КПВВ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:13
Дискредитация в ТКГ, Януковичу сообщили о подозрении. Главное
21:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 февраля: Правила на въезд и выезд
10:20
«ДНР» пятый год держит в плену человека с инвалидностью, нуждающегося в лечении
09:56
«ДНР» снова выявила более двух тысяч случаев коронавируса за сутки
08:21
«ЛНР»: 287 заболевших COVID-19, трое умерших за сутки
23:08
Война «в любой момент», Макрон и «красавица Украина». Главное
15:54
Ощадбанк рассказал, что будет с просроченными картами ВПЛ после 1 апреля
13:54
МИД раскритиковал Reuters за интервью с «лидером сепаратистов» Пушилиным
10:24
Омбудсвумен требует освободить пленника «ДНР», которому грозит смертная казнь
10:05
«ДНР» выявила более 2400 случаев коронавируса за сутки
08:25
«ЛНР» сообщила о 579 новых случаях COVID-19
23:12
«ДНР» не нашла взрывчатку в подозрительном дипломате в центре Донецка
23:02
Оружие на $1,5 млрд для Украины, РФ продает «ДНР» сырье. Главное
21:33
«Гена Букин» и участники «Comedy Woman» выступят в Донецке
20:51
«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress
все новости
22:49
Повышение пенсий в 2022 году: Кому, когда и насколько увеличат выплаты
22:25
Угрожали репрессиями родственников: На Харьковщине разоблачили агента, завербованного спецслужбами РФ
22:13
Дискредитация в ТКГ, Януковичу сообщили о подозрении. Главное
21:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 февраля: Правила на въезд и выезд
21:40
В Минреинтеграции рассматривают введение новых компенсаций за поврежденное жилье на Донбассе
20:58
Спецпредставитель ОБСЕ рассказал об итогах заседания ТКГ
20:15
В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации со свободой передвижения миссии в ОРДЛО
19:52
Требуют прямых контактов врачей: «Л-ДНР» придумали новый повод не открывать КПВВ
19:29
Термин «дорожная карта» в ТКГ дискредитирован — глава МИД Украины
18:39
Двоих поранил ножом: На Донетчине мужчина напал на газовиков
18:13
Кулеба исключил прямые переговоры Киева с «Л-ДНР»
18:04
Кулеба: В ТКГ все стоит на месте, завтра Ермак попытается разблокировать ее работу
17:36
«У него есть свои ощущения»: Кулеба отреагировал на слова Макрона о «решающих днях для Украины»
17:24
На Донбассе с начала дня сохранялась «тишина»
17:05
Зеленский и глава МИД Испании обсудили евроинтеграцию и Нормандский формат
все новости
ВИДЕО
Переселенцы из Луганска 8 лет живут в дачных домах возле линии фронта ►
09 февраля, 13:20
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция