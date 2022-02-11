СНБО ввел санкции против телеканала «Наш»

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканала «Наш». Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 февраля в Харькове.



Речь идет о группе компаний, в которую входит канал «Наш». Одна из них зарегистрирована на Кипре.



«Введены санкции и ограничения против компании "Наша Прага", против компаний "НАШ 24", "НАШ 365" и компании, которая непосредственно является владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре, в городе Лимассол, Proteas House», — отметил Данилов.



Он уточнил, что санкции вводятся сроком на пять лет, а также что был введен полный пакет санкций, который, в частности, означает запрет на вещание.