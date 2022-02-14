Сутки на Донбассе: шесть нарушений режима «тишины», потерь нет

За минувшие сутки, 13 февраля, незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Поблизости Катериновки боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.



Обстрелы в направлении Водяного они осуществили, применяя стрелковое оружие.



Поблизости Марьинки боевики стреляли из автоматических ручных станковых гранатометов и стрелкового оружия.



На окраинах Водяного они применили минометы калибра 120 мм.



Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы два пролета беспилотников, вероятно, «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, и заставили противника прекратить обстрелы.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушения режима «тишины» зафиксированы в направлении Водяное-Ленинское, Марьинка-Александровка, Талаковка-Коминтерново.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 14 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.