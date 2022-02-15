Делегация Украины просит созвать ТКГ из-за возможного признания ОРДЛО Россией

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициирует внеочередное заседание в связи с решением Госдумы России обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать отдельные районы Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба делегации.



«В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании т.н. ЛДНР, делегация Украины в ТКГ обратилась к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации делегации РФ относительно их позиции и дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа РФ», — говорится в сообщении.

Во вторник Государственная Дума России обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в качестве «самостоятельных, суверенных и независимых государств». Киев назвал это шагом к разрушению Минских договоренностей.



Комментируя обращение Госдумы РФ Путин заявил, что Москва должна «сделать все для решения проблем Донбасса», придерживаясь при этом букве Минских договоренностей.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией «Л-ДНР» будет означать фактический выход Москвы из Минских соглашений.