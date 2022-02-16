Нардепам и чиновникам хотят запретить выезжать из Украины во время военного положения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения. Его авторами выступила большая группа парламентариев.



Они предложили, чтобы выезд из Украины нардепов, должностных лиц и военных при введенном военном положении одобрял президент.



Законопроектом № 7055 предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:

членов Кабмина, первых заместителей изаместителей министров;

народных депутатов Украины;

глав местных государственных администраций, ихпервых заместителей и заместителей;

государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А» руководителей центральных органов исполнительной власти, втом числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;

военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;

лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;

руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, которая связана с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Эти лица смогут выезжать из Украины для реализации собственных полномочий на основании распоряжения президента Украины, говорится в пояснительной записке к законопроекту.