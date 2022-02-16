Нардепам и чиновникам хотят запретить выезжать из Украины во время военного положения

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения. Его авторами выступила большая группа парламентариев.
Они предложили, чтобы выезд из Украины нардепов, должностных лиц и военных при введенном военном положении одобрял президент.
Законопроектом № 7055 предлагается установить, что в период военного положения запрещается выезд из Украины:
- членов Кабмина, первых заместителей изаместителей министров;
- народных депутатов Украины;
- глав местных государственных администраций, ихпервых заместителей и заместителей;
- государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории «А» руководителей центральных органов исполнительной власти, втом числе центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и других центральных органов исполнительной власти;
- военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законом;
- лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов Украины;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, которая связана с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.
Эти лица смогут выезжать из Украины для реализации собственных полномочий на основании распоряжения президента Украины, говорится в пояснительной записке к законопроекту.