Обслуживал оргтехнику: «ДНР» отправила дончанина в колонию на 10 лет за «шпионаж»

Группировка «ДНР» осудила жителя Донецка на 10 лет в колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже». Об этом заявили в «МГБ ДНР».



Сообщается, что мужчину зовут «Н. Мелихов», он занимался ремонтом и обслуживанием оргтехники в «органах власти» при группировке «ДНР», в том числе «МВД», «миндоходов», «прокуратуре», «судах», «народной милиции».



В «МГБ» утверждают, что якобы в мае 2018 года мужчина выезде на подконтрольную Украине территорию «дал согласие на негласное сотрудничество с украинскими спецслужбами с целью сбора и передачи иностранной разведке информации конфиденциального характера и сведений, составляющих государственную тайну».



«Действуя умышленно, осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам посредством мессенджера WhatsApp персональных данных, служебных номеров мобильных телефонов сотрудников указанных государственных учреждений и ведомств, а также информации о расположении воинских частей и иных сведений, разглашение которых может нанести ущерб государственной безопасности республики», — заявили в «МГБ».



Сообщается, что житель Донецка был задержан 1 августа 2018 года, а 28 декабря 2021 года он был признан виновным и осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.