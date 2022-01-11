Канал «ДНР» показал одну из пленниц, которую обвиняют в «шпионаже»

Донецкий канал «Оплот», подчиненный группировке «ДНР», показал отрывок из допроса одной из заложниц незаконных вооруженных формирований. На канале вышел сюжет о горловчанке Наталье Шило, которую удерживают в плену с лета 2021 года.



В интервью женщина заявила, что не считает себя «шпионкой», в чем ее обвиняют незаконные вооруженные формирования «ДНР». «Шпионажем» в группировке сочли публикации женщины в социальных сетях – о том, как живут местные жители, сколько зарабатывают, какая военная техника передвигается по улицам города.



Также в сюжете звучит фраза Шило, сказанная на камеру: «Мне больно, что они предали Украину».