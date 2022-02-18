В Украине обнаружили новый вариант штамма «Омикрон»

Новый вариант штамма коронавируса «Омикрон» — BA.2 зафиксирован в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.



По его словам, пока зарегистрированы единичные случаи.



«Что касается вариантов BA.1, BA.2 — да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма „Омикрон,“ то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство...Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей», — сказал Кузин.



Этот вариант штамма «Омикрон» иногда называют «невидимым», потому что у него нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от Дельты.