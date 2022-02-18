Ирландия призвала своих наблюдателей в СММ ОБСЕ на Донбассе покинуть Украину

Правительство Ирландии призвало своих представителей в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине покинуть страну на фоне опасений по поводу нового вторжения России. Об этом пишет The Times.



В СММ ОБСЕ на Донбассе работают девять ирландских сотрудников.



Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько на этой неделе призвала ирландских чиновников оставить своих наблюдателей в Украине и даже рассмотреть вопрос об увеличении их количества. Однако в четверг МИД страны заявил, что его рекомендация гражданам Ирландии покинуть Украину также касаются и членов СММ ОБСЕ.



Некоторые международные наблюдатели уже покинули Украину из-за опасений российского вторжения.



В то же время МИД Ирландии не отозвал дипломатов из своего посольства в Киеве. В ведомстве сообщили, что 98 граждан регистрировались в украинской столице.



«Мы внимательно следим за развитием событий и будем соответствующим образом обновлять рекомендации. Безопасность наших граждан останется основой для наших рекомендаций», — сказал представитель МИД.

В ОБСЕ ранее заявили, что «некоторые государства-участники» миссии посоветовали своим гражданам покинуть страну. Сколько из 680 наблюдателей миссии остались в Украине, в организации не уточнили.