В обстрелянных населенных пунктах Донетчины восстанавливают электроснабжение

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети ремонтируют поврежденное в результате обстрелов электрооборудование, обеспечивающее электроснабжение 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается, оперативные действия специалистов ДТЭК Донецкие электросети позволили вернуть свет в более 7 тысяч домохозяйств города Красногоровка, а также поселков Сладкое, Степное, Славное. На данный момент без света остаются жители поселков Тарамчук, Невельское, Озаряновка, Дружба, Каменка, Веселое, Новоселовка-2, частично Верхнеторецкое.



«Специалистам компании удалось оперативно подключить воздушную линию и 22 трансформаторных подстанции и вернуть свет жителям сел Степное, Сладкое, Славное в течение нескольких часов. А к 16.00 энергетики восстановили нормальную работу подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение Красногоровки», — говорится в сообщении.



В компании также пояснили, что сейчас ожидают завершения активной фазы боевых действий и получения разрешения на проведение работ.



«Для проведения восстановительных работ в прифронтовых населенных пунктах, находящихся в „серой“ зоне, необходимы дополнительные согласования с СЦКК, привлечение представителей ГСЧС и ОБСЕ. Механизм проведения ремонтных работ вблизи линии столкновения регламентирован соответствующим Порядком, введенным Приказом Командующего объединенными силами. Разрешение на проведение аварийно-восстановительных работ в прифронтовой зоне возможно только при предоставлении двусторонних гарантий прекращения огня», — отметили в ДТЭК Донецкие электросети.

В нескольких населенных пунктах Луганской области по состоянию на утро 18 февраля оставались без электричества 7 400 абонентов из-за поврежденной обстрелами сети. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.