«ЛНР» заявила о гибели двух мирных жителей в результате боевых действий

Два мирных жителя погибли в селе Березовское Попаснянского района на неподконтрольной Украине части Луганской области в результате боевых действий. Об этом сообщило так называемое представительство группировки «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Утверждается, что был применен противотанковый ракетный комплекс, ракета из которого попала в автомобиль, в котором находились два человека.



«ЛНР» обвинила в произошедшем украинскую сторону.



В свою очередь украинская сторона пока информацию не комментировала.



Сообщение о гибели людей должно проверить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, однако отчет наблюдателей будет как минимум через несколько дней.



В целом после обострения ситуации на Донбассе, которое началось на пролшлой неделе, украинское военное командование неоднократно заявляло, что не обстреливает жилые кварталы неподконтрольной части Донбасса.



Президент Владимир Зеленский обвинил боевиков «ДНР» и «ЛНР» в обстреле подконтрольной им территории с целью обвинить в этом Украину.



