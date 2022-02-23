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«ЛНР» заявила о гибели двух мирных жителей в результате боевых действий

23 февраля 2022, 01:06

«ЛНР» заявила о гибели двух мирных жителей в результате боевых действий

Два мирных жителя погибли в селе Березовское Попаснянского района на неподконтрольной Украине части Луганской области в результате боевых действий. Об этом сообщило так называемое представительство группировки «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Утверждается, что был применен противотанковый ракетный комплекс, ракета из которого попала в автомобиль, в котором находились два человека.

«ЛНР» обвинила в произошедшем украинскую сторону.

В свою очередь украинская сторона пока информацию не комментировала.

Сообщение о гибели людей должно проверить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, однако отчет наблюдателей будет как минимум через несколько дней.

В целом после обострения ситуации на Донбассе, которое началось на пролшлой неделе, украинское военное командование неоднократно заявляло, что не обстреливает жилые кварталы неподконтрольной части Донбасса.

Президент Владимир Зеленский обвинил боевиков «ДНР» и «ЛНР» в обстреле подконтрольной им территории с целью обвинить в этом Украину.

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