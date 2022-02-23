Штаб ООС зафиксировал почти сто обстрелов за сутки

За минувшие сутки, 22 февраля, незаконные вооруженные формирования 96 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 81 с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреливали Счастье, Мариуполь, Муратово, Кряковку, Гнутово, Широкино, Травневое, Красногоровку, Лобачево, Марьинку, Водяное, Богдановку, Желтое, Трехизбенку, Новотроицкое, Старогнатовку, Верхнеторецкое, Гранитное, Южное, Пески, Николаевку, Чермалык, Зайцево, Новолуганское, Станицу Луганскую, Нью-Йорк, Новоселовку, Майорск, Лопаскино, Крымское, Шумы, Сизое, Причепиловку, Новозвановку, Троицкое, Опытное, Орехово, Попасную, Каменку.



Вследствие обстрела один украиснкий военнослужащий погиб. Один военный получил ранение и находится в медучреждении, а пятеро — боевые травмы.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в 56 обстрелах своих позиций.



Группировка «ЛНР» сообщила о 114 обстрелах и гибели своего «военного».



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 23 февраля зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения. Боевики обстреливали позиции украинских военных у Мариуполя, а также Новотошковское, Золотое, Попасную, Южное, Светлодарск, Богдановку. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось. С 17 февраля на Донбассе наблюдается резкое увеличение количества обстрелов.