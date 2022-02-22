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Военный погиб в результате обстрелов боевиков под Волновахой

22 февраля 2022, 21:48

Военный погиб в результате обстрелов боевиков под Волновахой

Вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Вечером 22 февраля вблизи поселка Новотроицкое Волновахского района при обстреле со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий в/ч А-0536 Вооруженных сил Украины Сливка. Искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя», — написал он в Телеграм.

Ранее 22 февраля стало известно, что в результате обстрелов на Донбассе один военный получил ранение, еще один — боевое травмирование.

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