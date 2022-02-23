В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек

Власти России заявили, что с момента объявления эвакуации в отдельных районах Донбасса, 18 февраля, приняли более 96 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.



«На 06:00 мск российскую границу пересекли более 96 тыс. человек», — сказал он.



По его словам, для них сейчас действует 230 пунктов временного размещения в 12 регионах РФ.



За медицинской помощью обратились более 800 человек, 76 из них госпитализированы, в их числе 34 ребенка, добавил он.

18 февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали эвакуацию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в российскую Ростовскую область. Перед началом организованного вывоза людей сепаратистские ресурсы распространили видео с Пушилиным и Пасечником, на которых они сообщают о решении начать эвакуацию. Из метаданных следует, что ролики были записаны за два дня до начала эвакуации, 16 февраля.



РФ перевела пограничные пункты пропуска в Ростовской области на режим только въезда, выехать назад в ОРДЛО люди не могут.



В субботу группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запрещено покидать оккупированную территорию.