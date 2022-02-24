В Счастье военнослужащие ВСУ взяли в плен оккупантов

Российские войска продолжают попытки захватить Счастье и Станицу Луганскую. Во время очередного боя украинские захватили в плен несколько оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.



«Сейчас Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские оккупанты», - говорится в сообщении.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.

Украинские бойцы взяли в плен российских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.