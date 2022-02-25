На Черниговщине ВСУ уничтожили около 20 российских танков и колонну техники

Подразделения оперативного командования «Север» уничтожили около 20 танков на минском направлении на Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Подразделения оперативного командования «Север» уничтожили около 20 единиц танков на минском направлении. Потери живой силы уточняются.



Также подразделения «Севера» уничтожили колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери составляют около 10-15 единиц техники, говорится в сообщении.

Вблизи города Чернигова украинские военные отразили прорыв войск РФ. При этом вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.