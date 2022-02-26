ВСУ уничтожают вражескую технику на Луганщине, часть городов остаются оккупированными. Список

Украинская армия удержала оборону Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Сватово, атаки российских оккупационных войск отбиты. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



На Луганщине военнослужащие уничтожили 2 российских танка, боевую машину пехоты, к взводу оккупантов и захватили 3 противотанковые пушки МТ-12.



Под Северодонецком ВСУ разбили колонну и заставили отступить врага на многие километры от города. Под Рубежным бойцы отбили заход в город вражеской ДРГ.



В субботу днем россияне обстреляли Лисичанск, в результате чего был поврежден жилой дом, котельная, кафе. Перебит газопровод. Без жертв.



В Счастье началась эвакуация мирного населения, людей вывозят в село Петропавловка. С пятницы эвакуировано более 200 человек. До сих пор в городе Счастье находится около 500 человек.



«Хочу обратиться к тем, у кого сегодня срывали наш родной украинский флаг: Станица Луганская, Крымское, Муратово, Марковка, скоро вернемся, скоро... ВСУ своих не бросают!», - обратился Гайдан к жителям временно оккупированных населенных пунктов Луганщины.